На Волыни стартовал сезон сбора березового сока: 400 тонн планируют отправить на экспорт

За границей березовый сок называют «живой водой» и используют в восстановительной терапии после воспаления легких

Еще совсем недавно аллергологи предупреждали о том, что в Украине начала цвести береза, а уже пришла пора собирать березовый сок. Правда, из-за переменчивой погоды деревья пока не слишком щедры на питательную жидкость. Но с каждым днем будут делиться ею все охотнее.

Медленно, но уверенно "березовые слезы" наполняют стеклянную тару. Ее меняют дважды в день, чтобы ни одна капля не ушла в землю. Если все делать правильно, с одной березы за две недели можно собрать более 80 литров сока.

"Надо сделать отверстие в дереве, тогда подвести деревянный меч. Тут вот долотом пробили, чтобы легко было вставить клинок. А если не сделаешь, то клинок не войдет, потому что не железный", – рассказывает Андрей Громыко, лесничий Холоневичского лесничества.

Лесничие ловят каждый погожий день. Потому что, как только температура воздуха снижается, сокоток прекращается. Из-за карантина желающих собирать целебный нектар очень мало.

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Главное, чтобы береза была в отдалении от дорог. Тогда и сок будет целебным. После сбора отверстие надо обязательно замазать глиной, иначе дерево начнет чахнуть. И самое главное – подсочивают только зрелые березы. Специалисты это знают, а вот браконьеры – нет. Поэтому за самовольный сбора сока налагается штраф более 400 гривен.

"Молодняк невозможно подсочивать. Сок отдаст, но это запрещено законодательством. Это мы загубим дерево", – отмечает Владимир Левосюк, главный лесничий Цуманского лесхоза.

Нынешний сок прозрачный и содержит достаточно природного солода. Его с удовольствием принимают в консервных цехах. Органический сок экспортируется с Волыни в Бразилию, Германию и даже США. Ценится он за то, что можно его пить и хранить без сахара и лимонной кислоты.

"Дают своим детям сок в таре вместо водички в школу. Они настолько привыкли к нашему натуральному соку – говорят, мы гораздо меньше пьем воды, мы больше потребляем сока, потому что знаем, сок – это живая вода", – рассказывает Зинаида Рябчун, начальник консервного цеха Цуманского лесхоза.

Березовый сок с шиповником вирусологи в США рекомендуют употреблять после воспаления легких для восстановления организма. Этот совет уже берут на вооружение и в Украине. А на Волыни в этом сезоне планируют собрать 300-400 тонн березового сока.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина резко увеличила продажи меда за границу. Цена украинского продукта при этом оставляет желать лучшего, говорят эксперты.

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