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На Волыни стая бездомных собак нападает на людей: в больнице уже пять человек (видео)

15 января, 13:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Все пострадавшие проходят курс лечения против бешенства

На Волыни в городе Рожище на людей нападают стаи бродячих собак. Только за неделю в госпиталь попали пять человек.

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Журналист "Сегодня" Евгения Кравец разбиралась, что будут делать с бездомными животными.

Так, на днях собаки бросились на мужа Марии Матящук. Она говорит, что агрессивные животные постоянно бегают по улицам. Опаснее всего вечером в центре города, тогда животных на улице больше всего.

Впрочем, пока одни боятся, другие – подкармливают собак. Некоторым людям их жалко.

Только за неделю к врачам обратились пятеро покусанных местных жителей. Все они вынуждены пройти курс лечения против бешенства.

"Средней степени тяжести (состояние пациентов, – Ред.), есть укусы, рана. Рана обрабатывается и далее проводится антирабическое лечение", сказал заместитель главврача Рожищенской больницы Александр Моргун.

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Местные власти знают о проблеме, животных будут отлавливать и стерилизовать. Впрочем, жалоб ни в полицию, ни к чиновникам не было.

Видео: Сегодня

Замглавы города Сергей Лясковский подчеркнул, что многие бродячие собаки были с ошейниками, их отпускали недобросовестные хозяева.

Отлов, стерилизация и вакцинация одной собаки стоит 750 гривен. Если окажется, что у бродячего животного есть хозяин, его могут оштрафовать.

Напомним, ранее мы писали, что под Запорожьем неизвестные животные держат в страхе целое село.

Кроме того, в Донецкой области двухлетнего ребенка покусала собака. Мальчика в крайне тяжелом состоянии вертолетом доставили в больницу в Днепре.

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