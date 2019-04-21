На Волыни столкнулись автобус и легковушка: погибли три человека
Пострадали в ДТП пассажир Volkswagen Caddy и некоторые пассажиры автобуса
На Волыни сегодня, 21 апреля, во второй половине дня на автодороге сообщением "Луцк – Дубно", в селе Крупа Луцкого района произошло ДТП - столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением "Луцк – Тернополь".
По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще один пассажир автомобиля Volkswagen Caddy госпитализирован. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.
Напомним, недавно в Волынской области избрали меру пресечения бывшему начальнику уголовного розыска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercеdеs, совершил смертельное ДТП с двумя погибшими.
Также сообщалось, что в Хмельницкой области произошло жуткое ДТП. Автомобиль Range Rover слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. В результате погибли 20-летняя девушка и парень 26 лет.
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