На Волыни столкнулись две легковушки: среди пострадавших ребенок

После столкновения один из автомобилей загорелся

/ Фото: Нацполиция

На Волыни произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Как рассказали в ведомстве, вчера утром, 7 октября, на автодороге Устилуг – Луцк – Ровно вблизи села Забороль Луцкого района столкнулись две легковушки Toyota. После столкновения автомобиль Toyota Auris загорелся. Легковушка Toyota Avensis получила значительные механические повреждения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

По словам полицейских, в результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Toyota Auris, среди которых пятилетняя девочка, получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу. Все пострадавшие являются жителями Волынской области.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

Кроме этого, киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5 , который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости. Чтобы остановить беглеца, задействовали девять патрульных автомобилей. Догнали его уже на выезде из Киева.

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