На Волыни столкнулись грузовик и легковушка: трое погибших

Фото: ГУНП в Волынской области

В Волынской области произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка ВАЗ 2109 и грузовик Scania. Погибли три человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась вечером 29 октября на трассе Ковель- Жовква возле села Литовеж Иваничивского района. Как выяснилось, за рулем легковушки находился 43-летний житель Нововолынска. Мужчина не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком. За рулем грузовика находился 34-летний житель Иваничивского района. Фура ехала в Червоноград Львовской области.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте. Все они – жители Волыни. Из-за столкновения ВАЗ превратился в груду металлолома.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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