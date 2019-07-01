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На Волыни столкнулись грузовик и "скорая": есть пострадавшие

1 июля, 16:16

Карета скорой помощи ехала в направлении Луцка, куда везла пациента

На Волыни столкнулись грузовик и карета скорой помощи. Авария произошла 1 июля на перекрестке возле поселка Маневичи.

В результате ДТП автомобиль "скорой" перевернулся. Пострадали четыре человека: водитель "скорой", а также пассажиры транспортного средства.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Предварительно известно, что грузовик двигался в направлении Ковеля, скорая помощь ехала с проблесковыми маячками в направлении Луцка, куда везла пациента.

Напомним, недавно на автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек.


Как сообщалось ранее, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

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Тег авария, ДТП, скорая, Волынь

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Волинь Post

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