На Волыни стражи границы перехватили крупную партию необычной контрабанды: фото и видео

В Волынской области пограничники на пункте пропуска "Ягодин" разоблачили попытку незаконной перевозки крупной партии часов Casio разных моделей.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, хронометры пытался провезти волынянин, который возвращался из-за границы – он направил свой Porsche Cayenne в "зеленый коридор" упрощенного пересечения границы, пытаясь показать, что не везет товаров, которые нужно декларировать.

"Но проскочить "зеленым коридором" нарушителю не удалось. Оперативные сотрудники ГПСУ получили информацию о возможной контрабанде, а потому "часовщика" уже поджидали и направили его автомобиль на углубленную проверку. Под капотом машины были найдены черные пакеты, в которых находилось 567 хронометров", – говорится в сообщении.

Товар был передан представителям таможни, его стоимость оценили почти в миллион гривен.

Ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. По предварительной информации, предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

Также отдел по вопросам противодействия и обнаружения коррупции Львовской таможни ГФС зафиксировал незаконную деятельность двух таможенников, которая повлекла многомиллионный ущерб государству.

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