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На Волыни судили парней, жестоко убивших 16-летнюю девушку

Сегодня, 18:58

В момент убийства осужденным едва исполнилось 15 и 16 лет

Убитая Екатерина Лыткина
Убитая Екатерина Лыткина. Фото: Нацполиция
На Волыни судили парней, жестоко убивших 16-летнюю девушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cfc/c06/5c9cfcc065870.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cfc/c06/5c9cfcc065870.jpg Запад В момент убийства осужденным едва исполнилось 15 и 16 лет

В одном из судов Волынской области полностью доказали виновность двух жителей шахтерского города Нововолынск, которые три года назад – 2 августа 2016 года, убили и спрятали тело несовершеннолетней Екатерины Лыткиной. Убийство было совершено с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.

Приговором Ковельского горрайонного суда молодых людей (одному из них на момент совершения убийства было 16, другому – 15 лет) признали виновными в совершении преступления. Им назначили наказание в виде лишения свободы: младшему – на срок 14,5 лет, старшему – на срок 13,5 лет. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Мера пресечения обвиняемым до вступления приговора в законную силу оставлена ​​без изменения – содержание под стражей.

Напомним, в августе 2016 г. в городе Нововолынск возле шахты № 3 нашли мертвой  девушку-подростка. Орудием убийства послужила бейсбольная бита. Тело девушки на терриконе нашел ее отец.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней жительницы Нововолынска Волынской области Екатерины Лыткиной. Он убил девушку из-за личных неприязненных отношений.

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Тег суд, убийство, девушка, Волынь

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