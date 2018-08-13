На Волыни судили пенсионера, развращавшего восьмилетнюю девочку

Сегодня, 05:00

Житель Луцка отправится в тюрьму на пять лет  

Злоумышленника осудили. Фото: vzglyad.kg
Злоумышленника осудили. Фото: vzglyad.kg

На Волыни городской суд Луцка суд приговорил 67-летнего жителя областного центра к пяти годам лишения свободы за развратные действия в отношении 8-летней девочки.

"Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии ограниченной вменяемости из-за имеющегося у него психического расстройства", – сообщает прокуратура.

Поэтому он признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 156 УК Украины, и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В местах заключения к осужденному будет применен также принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторной психиатрической помощи.

Ранее в  Тернопольской области подросток  изнасиловал восьмилетнего мальчика. ЧП произошло в одном из сел Подволочисского района. Парня задержали, его ждет тюремное заключение.

А не так давно  в украинском  парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Также мы писали, что Индонезия ужесточила наказание для насильников: судьи смогут выносить решения о применении смертной казни и химической кастрации в случаях, когда преступление совершено против детей.
суд, прокуратура, мужчина, преступления

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Источник:

"Сегодня"

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