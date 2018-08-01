На Волыни гости свадьбы попали в больницу с отравлением

Сегодня, 16:41

Госпитализированы шесть человек, в полиции открыли уголовное производство  

Гости попали в больницу после свадебного пиршества. Фото: youtube.com
Гости попали в больницу после свадебного пиршества. Фото: youtube.com

В одном из сел Киверцовского района Волынской области на свадьбе отравились гости. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

"По данному факту следователи начали уголовное производство. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", – сказано в сообщении.

Празднование проходило в субботу, 28 июля, в одном из развлекательных заведений района. В настоящее время в Волынскую областную инфекционную больницу госпитализированы шестеро человек. Угрозы их жизни нет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на Волыни 26 человек попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. 19 взрослых и семеро детей госпитализированы в областную инфекционную больницу и инфекционное отделение Киверцовской ЦРБ.

А недавно во Львове поступило произошла  массовая госпитализация пациентов с диагнозом пищевая токсикоз-инфекция и острая кишечная инфекция. Все девять пострадавших они питались в общепите Tomash Kebab. За выходные отравившихся  любителей восточной кухни  стало почти втрое больше – 25 пострадавших.
Волынь, празднование, госпитализация, кишечная инфекция

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"Сегодня"

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