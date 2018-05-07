На Волыни тротуар был вымощен надгробными плитами

В городке Горохов Волынской области сделали шокирующую находку – оказалось, что его жители долгое время ходили по тротуарам, бордюры которых сделаны из надгробных плит с еврейского кладбища.

Надписи на иврите случайно заметили случайные прохожие, и уже через несколько дней специалисты выяснили, что материалу тротуарных бордюров – более сотни лет, а перенесены они были в 1943 году с еврейского кладбища, когда немцы реконструировали дорогу. Всего было найдено 40 надгробных плит.

Еврейская община Луцка уже обратилась к местным властям с просьбой переместить надгробия туда, где когда-то было еврейское кладбище, а позже оборудовать там мини-мемориал.

"Это знак понимы. С иврита переводится как "тут похоронен" – кто покоится под этим камнем. Почти на всех плитах есть эта надпись. Немного отличается надписью, но есть почти на всех", – рассказал один из исследователей.

В свою очередь, городской голова Горохова Виктор Годик подчеркнул, что считает "очень негожей" ситуацию, когда люди ходят по тротуару, где вмонтированы надгробные плиты.

"Это наша культура. И мы должны из этой ситуации выйти довольно достойно", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в киевском Национальном заповеднике "Бабий Яр" были восстановлены надгробные памятники, которые были сброшены в овраг после уничтожения еврейского кладбища.

Также мы писали об инциденте во Львовской области, где копы пресекли коррупционный "бизнес" депутата одного из сельсоветов, возглавлявшего который возглавлял комиссию по контролю за захоронениями.

"За 12 тыс. гривен злоумышленник брался помочь получить "место" для захоронения на кладбище в пригороде Львова. Мужчина был задержан при получении неправомерной выгоды в сентябре прошлого года", – сообщает львовская полиция.