На Волыни в детском саду массово отравились дети (видео)

Вспышка кишечной инфекции произошла сегодня, 1 октября, в детском саду на Волыни. От сильного отравления лечат уже семерых детей райцентра Локачи. Малыши в возрасте трех-четырех лет находятся дома под тщательным присмотром родителей и врачей. Все они нуждались в стационарном лечении, но несколько месяцев назад инфекционное отделение в районе закрыли. Садик из-за кишечной инфекции не закрыли.

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Садок сейчас посещают 70 детей. Врачи подозревают, дети могли отравиться едой из пищеблока. Специалисты Госпродпотребслужбы взяли на анализ образцы из кухни и санузлов.

"Я уверена в том, что это работники (пищеблока) являются носителями этого. Потому что все работники, которые находятся в контакте с детьми, им всем сделали посев, и у них ничего не обнаружено", – заявляет заведующая детсада Ольга Крупеня.

Госпродпотребслужба тоже уже начинает отчитываться по ситуации.

"Отобраны для исследования образцы воды, пробы пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды. Сейчас исследования еще продолжаются", – заявил Назар Орел, начальник отдела ГУ Держпродпотребслужбы Волыни.

А тем временем на Прикарпатье борются с последствиями массового отравления в столовой. Там насчитывают уже почти 200 пострадавших. Совместными продуктами питания для всех пострадавших были салат "Дружба" (сырок плавленый, морковь, гренки, чеснок, майонез), бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб, чай.

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