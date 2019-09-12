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На Волыни в ходе драки со стрельбой ранили полицейских

12 сентября, 13:49

Также в больницу попали двое местных жителей

Пятеро жителей Киверцовского района, что на Волыни, устроили драку с патрульными полицейскими. Последние применили огнестрельное оружие.

"Вчера, 11 сентября, около полуночи, недалеко от села Карпиловка патрульные, остановили Fiat Scudo за нарушение ПДД. Водитель автомобиля, 46-летний местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения. "Спасать" водителя приехало еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки они сорвали с полицейского боди-камеру. В ответ полицейский применил табельное огнестрельное оружие", - сообщают в полиции.

В результате инцидента двоих полицейских с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Водитель Fiat Scudo и его 24-летний пособник, также попали в медучредение с огнестрельными ранениями. Их жизни и здоровью угрозы нет.

На место происшествия выезжали сотрудники Государственного бюро расследований, которые по этому факту начали уголовное производство.

Напомним, недавно в Ровно задержали мужчину, который избил приехавшую на вызов женщину-полицейского.

Ранее в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

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Источник: Сегодня

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