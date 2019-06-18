На Волыни в кабинет сельского главы бросили "коктейль Молотова"

В результате пожара повреждены стены, потолок и мебель

В понедельник вечером, 17 июня, в полицию поступило сообщение от сельского головы села Нуйно Камень-Каширского района о том, что в помещении сельского совета обнаружены следы поджога.

Полицейские предварительно установили, что в период с пятницы, 14 июня, на понедельник, 17 июня, неизвестный разбил окно в кабинете сельского головы и осуществила поджог. Возможно, в кабинет подбросили бросили "коктейль Молотова".

В результате пожара повреждены стены, потолок и частично мебель. Документация не пострадала. Возгорание прекратилось самостоятельно, никто из людей не пострадал.

Следователи Камень-Каширского отдела полиции по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Полицейские проводят все необходимые мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления и привлечения их к ответственности.

Напомним, недавно в полицию Нововолынска поступило сообщение от 59-летней местной жительницы, что неизвестные проникли на территорию дачного участка, где она живет, разбили окно, разлили жидкость с запахом бензина, подожгли и скрылись.

Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.

Также в Ровно на улице Дубенской горел офисный центр:

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