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На Волыни в рефрижераторе с нектаринами обнаружили трех нелегалов

Сегодня, 11:58

Грузовик, где "морозили", ехал из Северной Македонии в Беларусь

На пункте пропуска "Доманово" пограничники в рефрижераторе грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларусь нектарины, обнаружили трех нелегалов – граждан Афганистана. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Задержанных иностранцев, двое из которых являются несовершеннолетними, доставили в пограничное подразделение для составления процессуальных документов. А грузовик и водителя – гражданина Северной Македонии, передали представителям Нацполиции, поскольку в действиях иностранца усматриваются признаки преступления "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

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Напомним, недавно в  Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что за 30 километров от границы с Румынией.

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граница нелегалы грузовик Волынь

Источник: Сегодня

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