Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Волыни в вагонах со щебнем обнаружили крупную партию сигарет

18 июля, 12:59

Грузовой поезд, где спрятали одиннадцать тысяч пачек табачных изделий, следовал в Польшу

Фото: ГПС

Сотрудники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин" в одном из вагонов грузового поезда, следовавшего в страны ЕС, обнаружили большую партию табачных изделий. Об этом сообщают в ГПС.

В процессе погранично-таможенного оформления грузового поезда, перевозившего гранитный щебень в Польшу, правоохранители обнаружили 11 пакетов с сигаретами. Табачные изделия находились под слоем сыпучего груза. Всего в коробах выявлено 11 тыс. пачек контрабандного курева.

Сейчас сигареты в установленном порядке передано сотрудниками ГФС. Продолжаются мероприятия и установления обстоятельств правонарушения.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Ранее  работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сигареты, поезд, контрабанда, Волынь

Вы сейчас просматриваете новость " На Волыни в вагонах со щебнем обнаружили крупную партию сигарет". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе разоблачили рекордный канал контрабанды

Вчера, 16:42

Контрабандисты поставляли в Украину огромные партии текстиля

В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

16 июля, 14:46

Пешеход перебегал железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал машиниста

На Волыни сельский голова попался на крупной взятке

16 июля, 14:14

Деньги полагались за выделение земельного участка

Контрабандная "травка": СБУ на границе с Россией перехватила крупный груз наркотиков

14 июля, 16:57

Харьковчанин рассчитывал заработать крупную сумму на продаже каннабиса

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

​Слишком много спать вредно для здоровья

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ

Даша Астафьева спустилась в метро Киева и зачитала стихи

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Треть украинцев не хотят зарабатывать на своих деньгах

Рост тарифов на 20%. Что произошло после введения рынка э/энергии

Как монетизировать свое хобби
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь