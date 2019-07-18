На Волыни в вагонах со щебнем обнаружили крупную партию сигарет

Грузовой поезд, где спрятали одиннадцать тысяч пачек табачных изделий, следовал в Польшу

Фото: ГПС

Сотрудники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин" в одном из вагонов грузового поезда, следовавшего в страны ЕС, обнаружили большую партию табачных изделий. Об этом сообщают в ГПС.

В процессе погранично-таможенного оформления грузового поезда, перевозившего гранитный щебень в Польшу, правоохранители обнаружили 11 пакетов с сигаретами. Табачные изделия находились под слоем сыпучего груза. Всего в коробах выявлено 11 тыс. пачек контрабандного курева.

Сейчас сигареты в установленном порядке передано сотрудниками ГФС. Продолжаются мероприятия и установления обстоятельств правонарушения.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Ранее работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

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