На Волыни при пожаре погиб маленький ребенок

В городе Ковель на Волыни спасателям поступило сообщение, что возник пожар в одноэтажном кирпичном жилом доме, где без присмотра родителей осталось двое детей. Инцидент произошел сегодня, 23 ноября, в 10:30

"К месту вызова были направлены работники пожарно-спасательной части Ковеля в составе двух отделений. До приезда спасателей из охваченной огнем комнаты мать успела вернуться домой и вынесла двух своих дочерей в возрасте четыре и полтора года. Полуторагодовалая девочка умерла в карете скорой помощи, старшая не пострадала", – сообщают в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 10:55. Причина пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. По предварительным данным, беда произошла вследствие детских шалостей с бытовыми электроприборами.

Ранее мы писали, что в Ужгороде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли из горящей квартиры двоих детей.

Также сообщалось, что в Черновицкой области во время пожара погиб 73-летний пенсионер. Житель села Погореловка, сжигал мусор на открытой территории. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву и начался сильный пожар

А с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше.

Основными причинами возникновения пожаров и, как следствие, гибели людей, стали являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.