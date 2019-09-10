На Волыни вспыхнул пожар в пассажирском поезде

Огонь вспыхнул между вагонами на одной из станций

На Волыни вспыхнул пожар в поезде, где находилось множество пассажиров. Огонь вспыхнул между вагонами, а очевидцы сняли на видео, как валит густой дым и вырывается пламя.

Люди быстро покинули опасный поезд, который в тот момент остановился на одной из станций. Погасили огонь сотрудники станции и машинист, а после этого – проветрили вагоны, в которых было много дыма.

После этого поезд отправился далее по маршруту. От пожара никто не пострадал.

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Напомним, ранее возле столицы канадской провинции Альберта город Эдмонтон сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший нефть. Власти вынуждены были эвакуировать жителей 50 близлежащих домов.

А во Франции на переезде между городами Мияс и Сен-Фелю-д'Амон на юге страны поезд протаранил школьный автобус с учениками. Четыре школьника погибли, еще как минимум 20 ранены.

Также мы сообщали, что в канадском городе Порт-Кокитлам провинции Британская Колумбия на переезде произошла масштабная авария. Товарный поезд, перевозивший химикаты, протаранил автоцистерну, перевозившую этиловый спирт.

Авария произошла на территории транспортного депо, которое принадлежит компании CN. По предварительным данным в результате аварии жертв и пострадавших нет. Но от столкновения вспыхнул масштабный пожар – загорелись и спиртовоз и несколько вагонов состава.

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