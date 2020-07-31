На Волыни вспышку коронавируса зафиксировали на фабрике: что известно

Коронавирусная инфекция не убавляет темпы распространения в Украине. Вспышку COVID-19 зафиксировали на Волынской фабрике гофротары в Нововолынске.

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Как сообщает Volynnews.com, главный государственный санитарный врач области Наталия Янко рассказала, что первый случай заболевания на предприятии зарегистрировали 23 июля. С того дня количество инфицированных увеличилось.

"На сегодня (по состоянию на 31 июля – ред.) уже заболели 9 человек. Все больные находятся на амбулаторном лечении", – добавила Янко.

Отмечается, что уже установили круг контактных лиц и отобрали их биологические образцы для исследования. Всего на фабрике работают 111 человек.

За минувшие сутки, 30 июля, на Волыни зафиксировали 48 новых случаев заболевания COVID-19. За все время эпидемии коронавируса заболели 3783 человека, выздоровели – 2758. 84 случая болезни оказались летальными.

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Ранее мы сообщали, что последние несколько дней в Вооруженных силах Украины растет суточный показатель заболеваемости коронавирусом.

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