Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,81

На Волыни встретили воинов, которые вернулись из зоны ООС на Донбассе: фото

27 декабря, 16:43

Во Владимир-Волынском устроили праздник в честь возвращения воинов

В Волынской области жители города Владимир-Волынский устроили торжественную встречу бойцам 14-й Отдельной механизированной бригады, которые вернулись из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Реклама

"Мы вернулись домой! Торжественные мероприятия и радость встречи, награды и поздравления, улыбки и слезы счастья... Все это сегодня у нас в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, во Владимире-Волынском. Порадуйтесь вместе с нами!" – говорится в сообщении бригады.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Николаеве встречали воинов 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского и 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Военные торжественно прошли колонной по улицам города от парка "Победа" к мемориалу в честь героев-ольшанцев, где минутой молчания и возложением цветов почтили память погибших бойцов. Приветствовали воинов руководство области, города Николаева и военные командующие.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс встреча Волынь волынская область ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове боевая крыса бросалась на кота и мужчину-прохожего: видео
Во Львове боевая крыса бросалась на кота и мужчину-прохожего: видеоЗапад
В Ровно школьнице стало плохо на уроке: девочка умерла в больнице
В Ровно школьнице стало плохо на уроке: девочка умерла в больницеЗапад
В Ровенском зоопарке появились олени необычной породы
В Ровенском зоопарке появились олени необычной породыЗапад
Дикие кабаны вышли на прогулку по центру Львова
Дикие кабаны вышли на прогулку по центру ЛьвоваЗапад
Во Львове обстреляли пассажирский автобус
Во Львове обстреляли пассажирский автобусЗапад
Метели и гололед: в Украине резко ухудшилась погода
Метели и гололед: в Украине резко ухудшилась погодаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...