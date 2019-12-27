На Волыни встретили воинов, которые вернулись из зоны ООС на Донбассе: фото

Во Владимир-Волынском устроили праздник в честь возвращения воинов

В Волынской области жители города Владимир-Волынский устроили торжественную встречу бойцам 14-й Отдельной механизированной бригады, которые вернулись из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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"Мы вернулись домой! Торжественные мероприятия и радость встречи, награды и поздравления, улыбки и слезы счастья... Все это сегодня у нас в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, во Владимире-Волынском. Порадуйтесь вместе с нами!" – говорится в сообщении бригады.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Николаеве встречали воинов 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского и 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Военные торжественно прошли колонной по улицам города от парка "Победа" к мемориалу в честь героев-ольшанцев, где минутой молчания и возложением цветов почтили память погибших бойцов. Приветствовали воинов руководство области, города Николаева и военные командующие.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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