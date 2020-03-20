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На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус

20 марта, 09:57

Татьяна Власенко

Вся семья находится в самоизоляции

Известный врач-пульманолог Олег Яковенко, который работает в Волынской областной клинической больнице, заболел и находится в самоизоляции. Он уже сдал анализы на грипп и COVID-19 и сейчас ждет результатов. Об этом Яковенко написал на своей странице в Facebook.

"Да, я заболел ОРВИ и сижу дома на больничном в изоляции… Обследовался на грипп и COVID-19, жду результат, от госпитализации в инфекционное отделение отказался. Будут экспресс-тесты, тогда смогу обследовать всю семью", – написал он.

Жена Яковенко и дети также заболели. "С первого дня волнообразная температура до 38-39, периодический кашель с визингом, общая слабость, кишечные расстройства. Общее состояние на сегодня с положительной динамикой в ​​лечении, наблюдается периодический кашель, общая слабость с усталостью после нагрузки, периодическое, волнообразное, повышение температуры с ознобом! У сына был сухой кашель и головная боль, общее состояние на сегодня удовлетворительное, периодически сухой кашель. В дочери в анамнезе кишечные расстройства, респираторные симптомы отсутствуют, общее состояние удовлетворительное", – сообщил Яковенко.

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Врач отметил, что на протяжении последних двух недель был в контакте с большим количеством респираторных больных, его жена тоже.

"Коллеги, берегите себя так как мы первые в группе риска по COVID-19 и другой респираторной инфекции", – обратился Яковенко к врачам.

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Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом, три из них – летальные. Остальные пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Вчера, 19 марта, первый случай коронавирусной инфекции подтвердили у 56-летнего жителя Житомира. Он работает в турфирме и находился за рубежом с группой туристов.

Видео: Житомир.инфо

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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