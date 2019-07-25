На Волыни задержали педофила: развращал шестилетнюю соседку
В полицию за заявлением обратилась 69-летняя бабушка пострадавшей
На Волыни в полицию с заявлением обратилась 69-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что 48-летний сосед совершил развратные действия в отношении ее 6-летней внучки.
"Полицейские задержали злоумышленника. Следователи открыли досудебное расследование по признакам ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Санкция статьи, определяет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", – сообщают в полиции.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.
Благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей, рассмотрение этого законопроекта стало возможным.
Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.
Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.
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