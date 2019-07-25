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На Волыни задержали педофила: развращал шестилетнюю соседку

25 июля, 14:01

В полицию за заявлением обратилась 69-летняя бабушка пострадавшей

Фото: Pixabay

На Волыни в полицию с заявлением обратилась 69-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что 48-летний сосед совершил развратные действия в отношении ее 6-летней внучки.

"Полицейские задержали злоумышленника. Следователи открыли досудебное расследование по признакам ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Санкция статьи, определяет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", – сообщают в полиции.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей,  рассмотрение этого законопроекта стало возможным.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.


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Тег педофил, ребенок, девочка, волынская область

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Сегодня

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