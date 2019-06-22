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На Волыни задержали педофила, развращавшего пятилетнюю девочку

22 июня, 12:29

Задержанный уже был ранее судим за имущественные преступления

Фото: Pixabay

На Волыни полиция задержала по подозрению в развращении пятилетней девочки 41-летнего ранее судимого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"21 июня вечером на линию службы "102" полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы области о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее пятилетней дочери. Полицейские сразу же задержали и доставили 41-летнего злоумышленника в отделение полиции. Установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", – говорится в сообщении.

По инциденту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного решается вопрос о безотлагательном избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Педофилу грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья задержали 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.


Видео: Сегодня

Также в Одесской области был задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю Дашу Лукьяненко.

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Тег педофил, Волынь, развращение

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Источник:

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