На Волыни задержали вооруженных "оборотней" в полицейской форме
Двое жителей Черкасской области совершали разбойные нападения, выдавая себя за сотрудников патрульной полиции
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
В Волынской области задержали грабителей, которые выдавали себя за правоохранителей, используя форменную одежду сотрудников патрульной полиции.
Как оказалось, двое жителей Черкасской области попались в руки полиции "на горячем" – в момент разбойного нападения на автомобиль, откуда бандиты планировали "унести" 20 тыс. долларов. У псевдо-копов было при себе оружие.
"Сейчас нападавшие задержаны. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении разбоя, по предварительному сговору группой лиц и направленного на завладение имуществом в крупных размерах, и самовольного присвоения властных полномочий с использованием форменной одежды сотрудника полиции и избрании им меры пресечения", – сообщают в прокуратуре.
Напомним, недавно на Волыни задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. Злоумышленники использовали форму со знаками различия Нацгвардии.
Ранее в Ровно разоблачили организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих ВСУ.
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