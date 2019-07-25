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На Волыни машинисты воровали топливо: убытки на миллион гривен

25 июля, 18:46

Горюче-смазочные материалы для тепловозов в дальнейшем реализовывали подпольные автозаправочные станции

В Волынской области раскрыли преступную деятельность группы сотрудников структурного подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога". Последние организовали "схему" хищения горюче-смазочных материалов для тепловозов.

В состав группы входили машинисты, которые организовали "схему" хищения имущества, их помощники и сборщики поездов из пункта обслуживания грузовых вагонов, у которых была роль "исполнителей", а также гражданин, который  занимался скупкой краденого горючего.

Так, машинисты создавали все необходимые условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники с помощью специального оборудования вскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты. Затем, в предварительно обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где похищенное топливо перегружали в автомобили и перевозили на подпольные АЗС. С целью сокрытия преступной деятельности работники железной дороги действовали в ночное время два – три раза в неделю. Каждый раз фигуранты сливали более 500 литров нефтепродуктов. Похищенное дизтопливо в дальнейшем реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам значительно ниже рыночных.

Правоохранители установили дату, время и место очередной кражи горючего и провели задержание правонарушителей. Сегодня, 25 июля, непосредственно во время слива дизельного топлива из грузового поезда сообщением "Владимир-Волынский – Устилуг" и его перегрузки до транспортного средства разоблачили трех человек.

В настоящее время проводится 26 санкционированных обысков по месту жительства всех участников преступной группы и по месту их работы.

Досудебное расследование открыто (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составляет более миллиона гривен.

Ранее в Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.


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Тег убытки, Волынь, железнодорожники, преступная группа

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