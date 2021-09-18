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На Волыни женщина пришла домой спустя 4 месяца после своих похорон – как это возможно

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 сентября, 20:58
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Полиция не провела ДНК-экспертизу, поскольку родные опознали тело. Сейчас правоохранители выясняют, кем является женщина, которую похоронили
Женщина, которую считали мертвой, вернулась домой
Женщина, которую считали мертвой, вернулась домой / Фото: Коллаж: Сегодня

На Волыни женщина вернулась домой спустя четыре месяца после того, как ее "похоронили" родственники. После исчезновения сын искал ее, но безрезультатно. Вскоре нашли тело женщины – похожей и по росту, и по одежде, так что родственники похоронили ее как свою.

"Сегодня" выясняли подробности удивительной истории.

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Все были уверены, что погибшая – Валентина

Юстина до сих пор не верит, что ее дочь жива. Ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Искали женщину всем селом. Но потом позвонили из полиции. Сказали, что нашли тело неизвестной на местной свалке, просили опознать. Поехали всей семьей и были уверены – то их Валентина.

После этого тело забрали, похоронили и оплакали. Спустя четыре месяца из местной психбольницы позвонили и сказали, что у них сейчас лечится Валентина Рыжко. Привезла ее "скорая" просто с улицы. У женщины было психическое расстройство и она не могла рассказать медикам хотя бы что-то о себе.

"Прошло четыре месяца – я говорю, что есть сын и невестка в Облапах. Мать и брат в Грушевцах. Тогда меня нашли", – сказала Валентина.

Как сейчас живет семья

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Сейчас женщина чувствует себя хорошо, живет с матерью. Однако теперь есть новая проблема, у Валентины нет никаких документов, поскольку официально она уже не в живых.

"На данный момент живет в общине без документов – не можем восстановить. Человек по факту живой, но по документам, получается, ее нет – мертвая душа", – сказал староста села.

Претензий к следователям, почему не назначили ДНК-экспертизу, в прокуратуре нет. Говорят, она не была обязательной, ведь родные опознали тело. Однако дело о смерти женщины, которую похоронили вместо Валентины, возобновили.

Кого же похоронили?

На могиле Валентины родные сняли табличку с ее именем. Однако кто похоронен в этой могиле – до сих пор неясно. На табличке надпись – "Неизвестная особь женского пола". Полиция провела эксгумацию и взяла биологические образцы, которые сравнят с данными базы пропавших без вести.

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Семья уже обратилась в райсуд, чтобы восстановить документы. На днях запись о смерти Валентины аннулировали. И вскоре женщина получит новый паспорт.

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