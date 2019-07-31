На Волыни женщина-военнослужащий закопала во дворе новорожденную дочку

На Волыни женщина-военнослужащая пограничной службы закопала во дворе свою новорожденную девочку.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, Владимир-Волынским отделом полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка (уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 117 УК Украины).
Полиции об обращении в больницу роженицы с кровотечением, но без ребенка, вечером 29 июля сообщили медики. Уже 30 июля неподалеку от места проживания женщины в городе Устилуге правоохранители обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Несмотря на то, что женщина является военнослужащим, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.
За умышленное убийство матерью ребенка во время или сразу после родов Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве.
Также сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.
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