Правоохранители обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань

/ Фото: Pixabay

На Волыни женщина-военнослужащий закопала во дворе новорожденную дочку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 2019-07-31T01:04:19+03:00 Запад Правоохранители обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань

На Волыни женщина-военнослужащая пограничной службы закопала во дворе свою новорожденную девочку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, Владимир-Волынским отделом полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка (уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 117 УК Украины).

Полиции об обращении в больницу роженицы с кровотечением, но без ребенка, вечером 29 июля сообщили медики. Уже 30 июля неподалеку от места проживания женщины в городе Устилуге правоохранители обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.

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Продолжаются первоочередные следственные действия.

Несмотря на то, что женщина является военнослужащим, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

За умышленное убийство матерью ребенка во время или сразу после родов Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве.

Также сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.

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