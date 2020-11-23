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На выборах в Ужгороде побеждает действующий мэр: данные ТИК

23 ноября, 11:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Глава города набрал 51,01% голосов

Во втором туре местных выборов городского головы в Ужгороде победил действующий мэр, самовыдвиженец Богдан Андриив.

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Об этом говорится в итоговом протоколе Ужгородской городской ТИК, пишет ОПОРА.

Так, действующий мэр получил 12 869 голосов, что составляет 51,01%. А его оппонент — кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей — 11 452 голоса.

По данным протокола ТИК, всего в голосовании приняли участие 25 224 избирателей. В Ужгороде состоянию на 22 ноября насчитывалось 90 155 избирателей. Всего 68802 бюллетеней были неиспользованными и погашены членами УИК. Еще 902 бюллетени избирателей признаны недействительными.

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Напомним, недавно в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах.

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Кроме того, мы писали, кто победил во втором туре выборов по данным экзитполов.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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мэр Ужгород местные выборы
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