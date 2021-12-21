На Закарпатье 11-летняя девочка родила от 46-летнего мужчины – как живет семья (фото)

Бьянка рассказала, что любит отца своего ребенка. По ее словам, он помогает ей финансово

11-летняя девочка родила. Фото: коллаж "Сегодня"

На Закарпатье родила 11-летняя Бьянка, которая забеременела от 46-летнего сожителя матери. Ребенок на данный момент находится в больнице, а молодую маму уже выписали.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Малыш родился с маленьким весом

11-летняя Бьянка родила еще 18 ноября с помощью кесарева сечения. У нее появился мальчик весом 2 кг 500 г и ростом 49 см. В результате малыша направили в Областную детскую больницу.

После родов Бьянка заразилась коронавирусом и поэтому находилась на лечении в отделении. Сейчас девочку уже выписали, но ее сын до сих пор лежит в больнице.

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11-летняя Бьянка. Фото: Украинская правда

Бьянка любит 46-летнего отца ребенка

Бьянка живет вместе со своей 39-летней матерью, ее нынешним 46-летним сожителем Калманом, старшей сестрой Барбарой, братом Даниэлем и бабушкой.

11-летняя Бьянка рассказала, что любит отца своего ребенка. По ее словам, он помогает ей финансово. Сейчас девочка хочет начать зарабатывать в 13-15 лет, а ребенка в будущем отдать в детский сад, а затем в школу.

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Что говорят соцслужбы?

Служба по делам детей Береговской ОТГ обратилась в суд с требованием лишить маму Бьянки материнских прав. Так, Бьянку с сыном уже планируют забрать в Областной центр матери и ребенка. Здесь девочка с ребенком смогут находиться до достижения ребенком 1,5-летнего возраста на полном содержании.

Условия, в которых живет Бьянка. Фото: Украинская правда

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