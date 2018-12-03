На Закарпатье 11-летняя девочка спасла из огня четверых детей

Благодаря маленькой девочке во время пожара выжили пять человек

На Закарпатье 11-летняя девочка вытянула через окно охваченного огнем дома младших братьев и сестру, а также помогла спастись парализованному родственнику. Пожар начался ночью, когда матери дома не было.

На Закарпатье 11-летняя девочка вытянула через окно охваченного огнем дома младших братьев и сестру, а также помогла спастись парализованному родственнику. Пожар начался ночью, когда матери дома не было.

"Тут комната, там был коридор, тут стояло у меня два стула, тумбочка, шкаф. Все, больше нет ничего", – показала хозяйка сгоревшего дома, которая лишь через несколько дней решилась прийти на пепелище.

По словам женщины, дома ее не было потому, что она повезла самого младшего сына в больницу, и оставила дом на попечение старшей дочери – 11-летней Софийки. Посреди ночи загорелся коридор, и за считанные минуты огонь перекинулся на комнату, где спали дети и парализованный родственник.

София проснулась от запаха дыма и бросилась к дверям, но там уже все горело. Единственный выход, который ей оставался – окно.

"Я брала детей, тут садилась, опускалась вниз, и так я их носила", – показала она.

По словам девочки, первым во двор она вынесла полуторагодовалого Степана, за ним – двухлетнюю Маричку, а следом – пятилетнего Мишу и шестилетнего Ивана. О себе в это время даже не думала.

"Я боялась за братиков, за сестричку. Я могу прыгнуть из окна, а они еще маленькие, еще не ходят", – рассказала маленькая героиня.

Именно благодаря ей сейчас у малышей нет ни ожога, ни ссадины.

"Если бы она их эвакуировала через двери, они получили бы ожоги и отравление угарным газом, ведь в тот момент, когда обнаружили пожар, здание полностью наполнилось дымом", – объяснила Наталья Батыр, спикер управления ГСЧС в Закарпатской области.

Когда малыши оказались в безопасности, София позвала на помощь соседей и те вынесли из дому ее парализованного дядю. Сейчас он находится в больнице с ожогами.

Спасатели предположили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с печным отоплением. А девочку за геройский поступок в ГСЧС наградили грамотой и мобильным телефоном.

Между тем, жить многодетной семье сейчас негде. На какое-то время их поселила у себя родственница: два десятка людей с детьми теснятся на неполных 20 квадратных метрах.

"Сын с женой спит на кровати. Мы спим на одной кровати. Раз, два, три, четыре, пять и я шестая, а мои уже племянники, которых я приютила, стелют матрас на целую хату", – объяснила родственница Афия Рознийчук.

Погорельцы надеются на помощь неравнодушных людей и верят, что где-то у кого-то есть старая хата, в которой они могли бы поселиться.

Напомним, 2 декабря в городе Кодыма Одесской области в жилом доме вспыхнул пожар. Погибли женщина и ее сын.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.