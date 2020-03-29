На Закарпатье 19 человек заразились коронавирусом в церкви

У людей обнаружили инфекцию после общения с 69-летней жительницей Мукачево

Вслед за Тернопольской областью, где десятки человек, включая священника, заразились коронавирусом SARS-CoV-2, церковь стала рассадником инфекции еще и в Мукачево на Закарпатье.

Как сообщил 29 марта на своей странице в Facebook и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Алексей Гетманенко заразить их могла 69-летняя женщина, у которой ранее обнаружили инфекцию.

"Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, обнаружены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", – пишет Гетманенко.

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По его словам, результаты анализов были подтверждены методом полимеразного цепочного анализа, но для подтверждения анализов их отправят в референс-лабораторию Минздрава в Киеве.

"Все лица, которые определены как контактные, находятся с 23 марта 2020 года в самоизоляции. Состояние их здоровья – под контролем врачей первичного уровня", – заверил и.о. главы Закарпатской ОГА.

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Инфицированных лечат амбулаторно, но в случае ухудшения состояния их госпитализируют.

Напомним, что ранее из-за коронавируса ПЦУ изменила правила крещения, исповеди и других таинств в церквях, а также запретила проводить богослужения, на которых присутствуют более 10 человек, а Украинская греко-католическая церковь призывала веруюших прекратить целовать иконы и кресты.

Кроме того, как мы уже сообщали, Вселенский патриарх Варфоломей временно запретил всем православным церквям проводить богослужения и другие обряды, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

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