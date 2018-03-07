На Закарпатье 21-летний водитель Мercedes насмерть сбил ребенка

Автомобиль выехал на обочину и там совершил наезд на 11-летнюю школьницу

В одном из сел Тячевского района водитель легковушки насмерть сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался по дороге в больницу – в карете "скорой".

"В полицию поступило сообщение о ДТП в селе Калины, на улице Джона Леннона. 21-летний житель поселка Дубовое, двигаясь на автомобиле Мercedes иностранной регистрации, выехал на обочину и совершил наезд на 1 девочку", – сообщает полиция Закарпатья.

В результате аварии девочка скончалась от полученных травм в карете "скорой". Водитель, по предварительной информации, был трезвым. В полиции открыли уголовное производство. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Напомним, недавно на Закарпатье, в селе Нижняя Апша, произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка.После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.