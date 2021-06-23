На Закарпатье арестовали начальника СИЗО: что натворил

Начальника СИЗО в Закарпатской области заподозрили в присвоении 165 тысяч гривен из бюджета во время ремонта камер изолятора. Его отстранили от должности, а также назначили меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Алена Клименко.
За содеянное задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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В кабинете у подозреваемого провели обыск. Фото: ГУНП
Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье "смотрящий" руководил бандой рэкетиров из СИЗО. Злоумышленники угрожали пострадавшим физической расправой.
Также напомним, омбудсмен Людмила Денисова пытается отменить платные камеры в СИЗО через суд.