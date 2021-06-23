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На Закарпатье арестовали начальника СИЗО: что натворил

23 июня 2021 11:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Руководителя следственного изолятора подозревают в присвоении бюджетных средств во время ремонта камер

Начальника СИЗО в Закарпатской области заподозрили в присвоении 165 тысяч гривен из бюджета во время ремонта камер изолятора. Его отстранили от должности, а также назначили меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Алена Клименко.

За содеянное задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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В кабинете у подозреваемого провели обыск. Фото: ГУНП

В кабинете у подозреваемого провели обыск. Фото: ГУНП

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Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье "смотрящий" руководил бандой рэкетиров из СИЗО. Злоумышленники угрожали пострадавшим физической расправой.

Также напомним, омбудсмен Людмила Денисова пытается отменить платные камеры в СИЗО через суд.

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