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На Закарпатье авто разбилось из-за лошади. Есть жертвы (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
24 ноября, 17:32
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Водитель выехал на встречную полосу и съехал с дороги в кювет
Авария случилась вечером / Коллаж "Сегодня"
Авария случилась вечером / Коллаж "Сегодня"

В поселке Нижняя Апша в Закарпатской области случилось смертельное ДТП из-за лошади. В аварии погибла 58-летняя пассажирка.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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Что случилось

74-летний водитель автомобиля Renault Kengoo не справился с управлением. Все из-за того, что на дороге внезапно появилась лошадь. После этого мужчина выехал на встречную полосу и съехал с дороги в кювет.

Есть пострадавшие

В результате аварии погибла 58-летняя пассажирка. Водитель и еще два его пассажира в возрасте 57 и 70 лет получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Кто виноват?

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Виновнику может грозить лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Смертельное ДТП из-за лошади. Фото: полиции Закарпатской области
Смертельное ДТП из-за лошади. Фото: полиции Закарпатской области

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управления – 5%.

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