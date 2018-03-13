На Закарпатье автомобиль c огромной высоты слетел в реку

В Раховском районе Закарпатья произошло ДТП, в результате которого автомобиль слетел в реку Тиса.

"23-летний житель села Выдричка, управляя ночью автомобилем марки "ВАЗ-2108", не справился с управлением, не вписался в мост и слетел с многометровой высоты в реку", – сообщает полиция Закарпатья.

В воде машина опрокинулась на крышу, а сам водитель остался цел и сумел добраться до берега, где его и обнаружили. Мужчина получил переохлаждение тела и был доставлен в районную больницу. Других пострадавших в ДТП нет.

По факту нарушения правил дорожного движения полиция начала расследование. Правоохранители выясняют, не находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, а также другие обстоятельства аварии.

Напомним, недавно в озере села Текливка Гусятинского района Тернопольской области под воду провалился автомобиль. Как оказалось, двое мужчин в возрасте 48 и 32 лет ради развлечения выехали на поверхность замерзшего озера и провалились под лед. Авто с людьми за считанные минуты исчезло в воде. Одному из них удалось выбраться из транспортного средства и добраться до берега, другой спастись не смог.

А в одном из сел Тлумацкого района, что на Прикарпатье, 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по полевой дороге вдоль Днестра, слетел в реку и машина опрокинулась. В результате 45-летний пассажир, который находился на заднем сидении, погиб на месте. Водитель получил ушиб шейного отдела позвоночника и перелом левой ключицы.