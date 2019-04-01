На Закарпатье автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП
В результате аварии председатель комиссии получила телесные повреждения
На Закарпатье, в поселке Буштино Тячевского района произошло ДТП с участием автомобиля, в котором перевозились избирательные бюллетени. В результате аварии незначительные телесные повреждения получила председатель участковой комиссии. Полиция начала по данному факту проверку.
"Сегодня в полночьна автодороге не разминулись автомобили Mercedes Sprinter и Iveco. В последнем находилась 47-летняя женщина, председатель участковой избирательной комиссии №210535. Также в машине перевозилось избирательная документация", – сообщают в полиции.
В результате аварии председатель УИК получила незначительные телесные повреждения, ее доставили в больницу.
Избирательные бюллетени, которые были в Iveco, не пострадали. Их перегрузили в другой автомобиль и доставили на окружную избирательную комиссию города Хуст.
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Как уже сообщалось, вчера во Львове в Зализнычный отдел полиции поступило сообщение, что возле одного из избирательных участков возник конфликт с участием председателя УИК. Как установили правоохранители, председатель участковой избирательной комиссии находился в состоянии алкогольного опьянения.
В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.
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