На Закарпатье автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП

В результате аварии председатель комиссии получила телесные повреждения

Фото: Нацполиция

На Закарпатье автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1bf/bb7/5ca1bfbb7380e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1bf/bb7/5ca1bfbb7380e.jpg 2019-04-01T10:39:28+03:00 Запад В результате аварии председатель комиссии получила телесные повреждения

На Закарпатье, в поселке Буштино Тячевского района произошло ДТП с участием автомобиля, в котором перевозились избирательные бюллетени. В результате аварии незначительные телесные повреждения получила председатель участковой комиссии. Полиция начала по данному факту проверку.

"Сегодня в полночьна автодороге не разминулись автомобили Mercedes Sprinter и Iveco. В последнем находилась 47-летняя женщина, председатель участковой избирательной комиссии №210535. Также в машине перевозилось избирательная документация", – сообщают в полиции.

В результате аварии председатель УИК получила незначительные телесные повреждения, ее доставили в больницу.

Избирательные бюллетени, которые были в Iveco, не пострадали. Их перегрузили в другой автомобиль и доставили на окружную избирательную комиссию города Хуст.

Напомним, сайт "Сегодня" следиил за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Как уже сообщалось, вчера во Львове в Зализнычный отдел полиции поступило сообщение, что возле одного из избирательных участков возник конфликт с участием председателя УИК. Как установили правоохранители, председатель участковой избирательной комиссии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.

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