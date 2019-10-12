На Закарпатье будут судить директора школы: весной ученик упал в реку и утонул

В мае в Закарпатской области прошли сильные ливни, что привело к резкому повышению уровня воды в реках

/ Фото: ГСЧС

На Закарпатье направили в суд обвинительный акт в отношении директора одной из местных школ. Об этом сообщают в прокуратуре области.

Педагог подозревается в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, что повлекло смерть ребенка (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования были собраны доказательства того, что директор школы, вопреки своим должностным обязанностям не обеспечила создание надлежащего режима безопасности в школе", – сообщил начальник Воловецкого отдела Мукачевской местной прокуратуры Михаил Галай.

В результате 11-летний ученик в перерыве между 5 и 6 уроком, воспользовавшись свободным доступом, прошел к реке Вича и, поскользнувшись, упал в воду. Тело ребенка нашли на следующий день ниже по течению.

Досудебное расследование проводили следователи Воловецкого ОП ГУНП в Закарпатской области. Воловецкий отдел Мукачевской местной прокуратуры обеспечил процессуальный контроль за ходом следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье одна из поисковых групп нашла тело 11-летнего мальчика, который упал в реку Вича. Место обнаружения находилось в 3 км от места исчезновения в поселке Воловец. К поискам привлекались 20 спасателей, 12 полицейских, пятеро работников лесного хозяйства и около 20 местных жителей.

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Ранее сообщалось, что 22-23 мая на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

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