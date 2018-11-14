На Закарпатье четыре часа тушили пожар: погиб хозяин дома

На Закарпатье зафиксирована первая жертва пожара, который начался из-за неисправного печного отопления. Так, 14 ноября, около пяти часов утра загорелся жилой дом в селе Малый Раковец Иршавского района.

"Первыми возгорание увидели соседи, которые, собираясь с утра на работу, и в окнах соседского дома заметили огненное зарево. Они сразу и позвонили по номеру "101". До прибытия пожарных подразделений местные жители организовали тушение пожара подручными средствами. Но эти попытки были малоэффективными, ведь в момент обнаружения возгорания пожар почти полностью охватил дом", – сообщают в ГСЧС.

На момент прибытия пожарных в доме обвалилась крыша и пожар приобретал масштабы, угрожая переброситься на соседский жилой дом.

Примерно в 9:10 утра пожар был полностью ликвидирован. Во время разборки конструкций в одной из комнат спасатели обнаружили тело 55-летнего владельца дома.

Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Ранее мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар.

Кроме этого, во Львове горела пятиэтажка, и спасателям пришлось эвакуировать из задымленного здания около 30 человек.

Также сообщалось, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше.