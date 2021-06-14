На Закарпатье чиновница "заработала" состояние на соцвыплатах. Какую схему провернула

За содеянное подозреваемой грозит до трех лет тюрьмы – как разоблачили чиновницу – подробности

На Закарпатье правоохранители разоблачили чиновницу в присвоении более 100 тысяч гривен, предназначенных для социальных выплат

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 48-летняя работница управления социальной защиты населения вносила ложные сведения во внутренний реестр, а затем безосновательно насчитывала льготные выплаты гражданам.

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В дальнейшем по паспортным данным гражданки, которая состоит на учете в управлении соцзащиты, фигурантка выпустила банковскую карточку, на которую незаконно начислялись выплаты.

По месту работы и в помещении подозреваемой правоохранители провели обыски и изъяли рабочую документацию.

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Копы провели обыски в кабинете чиновницы. Фото: ГУНП

Открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

Максимальное наказание, которое может грозить женщине, составляет до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что во Львове сотрудница почты присвоила почти миллион гривен.

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Также напомним, в Черкассах директор больницы украла миллионы, выделенные на борьбу с коронавирусом.

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