На Закарпатье члены ОИК не могут подсчитать голоса: отравились "оливье"

Пострадали более десяти человек, половина из них в больнице

Фото: УНИАН

В городе Свалява Закарпатской области отравились более 10 членов ОИК №70, пострадали также двое полицейских, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.

Как оказалось, сразу после выборов члены ОИК заказали еду в ресторане, недалеко от районного дома культуры, где располагается избирательная комиссия. Официально за помощью к медикам обратились шесть человек, и сейчас четверо заболевших находятся в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же пострадавших лечатся дома.

Никто не знает наверняка, чем отравились люди. По предварительным данным, причиной отравления мог быть салат "оливье", его ели все, и теперь у всех заболевших одинаковые симптомы – высокая температура, рвота и диарея.

Ранее в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который в минувшие выходные проходил в городе Дубно на стадионе "Спартак".

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Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. Родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, а в полиции заявили, что в больнице с диагнозом "острый энтероколит" были доставлены пять человек.

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