На Закарпатье давно научились обходится без газа – Москаль

Сегодня, 17:52

По словам главы ОГА, нет необходимости из-за нехватки газа прекращать работу школ на Закарпатье

Жители Закарпатья минимально зависимы от газа. Фото: Олег Григорьев facebook.com/oleg.grigoryev
Жители Закарпатья минимально зависимы от газа. Фото: Олег Григорьев facebook.com/oleg.grigoryev

Закарпатская область не будет останавливать работу образовательных учреждений из-за нехватки газа в связи с невыполнением "Газпромом" своих обязательств. Об этом заявляет губернатор Закарпатья Геннадий Москаль на сайте ЗОГА.

По его словам, область потребляет меньше всего газа в Украине, а часть Закарпатья вообще не газифицировано. Почти 85% потребляемого газа использует население. А учреждения, организации и образовательные учреждения "съедают" всего 5,3% газа.

"Кроме этого, централизованного теплоснабжения, типа теплокоммунэнерго", на Закарпатье давным давно нет. И в этом смысле наша область является примером для всей Украины. А за последние годы мы перевели кучу социальных объектов на альтернативные виды отопления (прежде всего – дрова), поскольку знали, что Россия в любой момент может прикрутить газовый вентиль, как делала это неоднократно",- сообщает Москаль.

Поэтому на Закарпатье работа образовательных учреждений приостановлена только в тех районах, где решением комиссий был введен карантин из-за гриппа и ОРВИ – в Ужгородскоме, Береговском и Свалявском районах.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Российский "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража по транзитному контрактузаявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом". 

работа, газпром, Закарпатье, Москаль

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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