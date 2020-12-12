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На Закарпатье депутаты исполнили гимн Венгрии: СБУ открыла дело о госизмене

12 декабря, 18:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Дело расследуют как государственную измену

СБУ открыла уголовное производство по факту государственной измены из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатской области.

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Об этом сообщают "Українські новини".

Инцидент расследуют как государственную измену.

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Обстоятельства действий исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (госизмена) и части 3 статьи 358 (подделка документов).

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