На Закарпатье депутаты исполнили гимн Венгрии: СБУ открыла дело о госизмене

СБУ открыла уголовное производство по факту государственной измены из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатской области.
Об этом сообщают "Українські новини".
Инцидент расследуют как государственную измену.
Обстоятельства действий исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (госизмена) и части 3 статьи 358 (подделка документов).
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк