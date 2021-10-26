На Закарпатье десятки школ остались без тепла

Отопительный сезон сорван. Местные власти пытаются решить эту проблему

В школах Украины отопительный сезон. Фото: коллаж "Сегодня"

На Закарпатье в Мукачево и его окрестностях около 30 школ остались без газоснабжения. Из-за того, что нечем отапливать учебные классы, детей отправили на дистанционное обучение.

Об этом пишет "ТСН".

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Без тепла остались и дошкольники

Как стало известно, учебные кассы отапливать нечем, а также без тепла остались и дошкольники. Однако их пока из согревают электрическими обогревателями.

Отопительный сезон сорван

В управлении образования рассказали, что отопительный сезон сорван, так как предыдущий газопоставщик сотрудничество прекратил. Другой, с кем пытались подписать договор, не согласился со стоимостью 34 гривны за кубический метр.

Местные власти подали документы в "Нафтогазтрейдинг". Но даже если сделку подпишут, отопление в учебных заведениях удастся запустить не раньше ноября.

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"Газопоставщик расторг договор в связи с тем, что для него было не рентабельно поставлять газ для нас дальше. Еще в конце августа был объявлен тендер по поставкам газа для учебных заведений, где мы заложили цену 34 гривны. Но ни один участник на эту цену не отозвался", – сообщила начальница отдела образования, молодежи и спорта Мукачевской ОТГ Екатерина Кришинец-Андялоший.

В Украине стартовал отопительный сезон. Фото: коллаж "Сегодня"

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать школы, садики и больницы в Киеве.

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"Теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, во Львове с 20 октября приостановили подачу отопления в жилые дома. Это связано с потеплением на улице.

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