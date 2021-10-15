На Закарпатье ДТП с эвакуатором: среди погибших полицейский и пограничник (фото)

Эвакуатор в момент аварии как раз цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП

На месте аварии автомобиль Renault загорелся / Фото: Коллаж: Сегодня

В смертельном ДТП с эвакуатором в Закарпатской области погибли четыре человека. Среди них 21-летний полицейский и пограничник.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции области в Facebook.

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ЧП произошло в селе Великие Лучки Мукачевского района.

"Водитель автомобиля Renault столкнулся с эвакуатором, который в тот момент именно цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП – въехала на обочине в электроопору", – говорится в сообщении.

Полицейские оформляют ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

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Сразу после столкновения автомобиль Renault загорелся. Погибли все четыре человека, находившиеся в горящей легковушке.

"Управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17 и 18 лет. Все погибшие жители города Чоп.

Многочисленные травмы получил и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали в районную больницу", – добавили в полиции.

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В МВД Украины позже назвали имя погибшего полицейского.

"Сегодня в дорожно-транспортном происшествии погиб патрульный управления патрульной полиции в Закарпатской области лейтенант полиции Игорь Марчишак. В ряды полиции он присоединился в 2017 году, с тех пор достойно служил украинскому народу. Игорю был всего 21 год", – говорится в сообщении.

Лейтенант полиции Игорь Марчишак / Фото: Пресс-служба МВД

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;

нарушение правил маневрирования — 22%;

нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;

пьяное вождение — 5%.

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