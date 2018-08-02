На Закарпатье глава РГА делал "бизнес" на больных детях

Сегодня, 12:52

Чиновник получил  взятку за  заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования детей

Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во время задержания. Фото: Нацполиция

На Закарпатье, сегодня, 2 августа, на взятке задержала главу Виноградовской РГА. Чиновник требовал от местных бизнесменов деньги за заключение договоров по выполнению работ и услуг на бюджетные средства.

"За заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования детей, больных ДЦП  и перерасчет бюджетных средств, согласно выполненных условий договора, председатель РГА требовал 25 тыс. гривен взятки", – сообщают в полиции.

Требуемые деньги фигурант дела получал в несколько этапов. Задержали его во время получения очередного "транша": в автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли 8 тыс. гривен.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены другие факты получения им неправомерной выгоды за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Председатель райгосадминистрации задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, недавно Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Ранее мы писали о самых "мелких" взяточниках Украины.

А женщина-робот София, которая бросила вызов человечеству "зависла" во время вопроса относительно коррупции в Украине.
деньги, Закарпатье, взятки, рга

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"Сегодня"

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