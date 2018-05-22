На Закарпатье горел поезд: пламя охватило вагон машиниста

Сегодня, 15:34

Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей  не пострадал


Пожар вовремя потушили. Фото: ГСЧС

Пожар вовремя потушили. Фото: ГСЧС

Пожар вовремя потушили. Фото: ГСЧС

Пожар вовремя потушили. Фото: ГСЧС

На Закарпатье сегодня утром загорелся пригородный поезд сообщением "Королево – Батево". Возгорание произошло  во время остановки на железнодорожной станции.

"22 мая, около 10.48 к спасателям поступило сообщение, что в селе Великая  Бакта Береговского района начал гореть поезд. Пламя сразу  заметил машинист. Он отцепил вагон-кабину,  и вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, что находились в вагонах", – сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Железнодорожники начали  тушить  пожар с помощью огнетушителей еще до появления  пожарно-спасательных подразделений. Пожарные, прибывшие по вызову, уже в  11:15 полностью ликвидировали пламя. На месте работали девять бойцов ГСЧС и два спецавтомобиля.

Движение по железной дороге полностью восстановлено. Пострадавших нет.

Напомним, не так давно в Закарпатской области  горел пригородный поезд сообщением "Тересва – Королево".

А на Буковине  горел один из вагонов пригородного поезда  Черновцы - Коломыя.

Также мы писали, что на разгрузочной ветви станции "Тернопольгорел грузовой поезд,  а во Львове  горело вагонное депо.


 
пожар, поезд, Закарпатье, пламя

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Источник:

"Сегодня"

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