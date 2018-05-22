На Закарпатье горел поезд: пламя охватило вагон машиниста
Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей не пострадал
Пожар вовремя потушили. Фото: ГСЧС
Пожар вовремя потушили. Фото: ГСЧС
Пожар вовремя потушили. Фото: ГСЧС
Пожар вовремя потушили. Фото: ГСЧС
На Закарпатье сегодня утром загорелся пригородный поезд сообщением "Королево – Батево". Возгорание произошло во время остановки на железнодорожной станции.
"22 мая, около 10.48 к спасателям поступило сообщение, что в селе Великая Бакта Береговского района начал гореть поезд. Пламя сразу заметил машинист. Он отцепил вагон-кабину, и вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, что находились в вагонах", – сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Железнодорожники начали тушить пожар с помощью огнетушителей еще до появления пожарно-спасательных подразделений. Пожарные, прибывшие по вызову, уже в 11:15 полностью ликвидировали пламя. На месте работали девять бойцов ГСЧС и два спецавтомобиля.
Движение по железной дороге полностью восстановлено. Пострадавших нет.
Напомним, не так давно в Закарпатской области горел пригородный поезд сообщением "Тересва – Королево".
А на Буковине горел один из вагонов пригородного поезда Черновцы - Коломыя.
Также мы писали, что на разгрузочной ветви станции "Тернополь" горел грузовой поезд, а во Львове горело вагонное депо.
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