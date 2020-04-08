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На Закарпатье инфицировался завполикликой, мать которого умерла от COVID–19

8 апреля, 04:23

Татьяна Власенко

Других врачей больницы массово тестируют

У заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы (Закарпатская область) обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом в своем Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола.

"Он является сыном 71-летней женщины, которая умерла после инфицирования COVID-19", – написал Глагола.

У всех врачей, которые с ним контактировали, возьмут мазки для ПЦР-тестирования, а весь персонал поликлинического отделения протестуют экспресс-тестами, так как со времени их первого контакта с инфицированной коронавирусом прошло уже более восьми дней, отмечает журналист.

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Кроме того, коронавирус подтвердили у одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы. Об этом сообщает управление здравоохранения городского совета.

Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследования там взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами.

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Напомним, коронавирусной инфекцией заразился и главный врач городской больницы в Черновцах. Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Большая часть больных врачей из Черновцов в городской больнице №1. Среди инфицированных есть и главный врач одной из городских больниц", – рассказала чиновница.

По ее словам, коронавирус на Буковине подтвердили уже у 38 медработников. Большинство из них – из Черновцов и Хотина. Часть медиков лечатся амбулаторно.

В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой придерживаться карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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