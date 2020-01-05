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На Закарпатье ищут пропавшего 13-летнего мальчика: фото

5 января, 10:46

Богдан ушел из дома еще 25 декабря

/ Фото: Нацполиция

В Закарпатской области полицейские разыскивают подростка, который больше недели назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.

13-летнего Богдана Готько в последний раз видели 25 декабря прошлого года. Об исчезновении ребенка в Ужгородское отделения полиции сообщили из службы по делам детей только 4 января.

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В пресс-службе полиции рассказали, что мальчик ушел из дома в селе Червоное. Семья ребенка оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Мобильным телефоном пропавший не пользуется. Копы отметили, что раньше парень неоднократно уходил из дома без предупреждения взрослых.

Напомним, ранее в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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