На Закарпатье ищут тело утонувшей трехлетней девочки

Вчера, 12:18

Ребенок упал в реку Лазещина 

Поиски утонушей продолжаются. Фото: vop.ru
Поиски утонушей продолжаются. Фото: vop.ru

На Закарпатье, в реку Лазещина упала и утонула трехлетняя девочка – жительница села Лезещина Раховского района.

"Для проведения поисково-спасательных работ привлекались спасатели поселка Ясиня. Тело ребенка не найдено", – сообщают в ГСЧС.

Поисковые работы тела ребенка продолжаются.

Напомним, не так давно  на Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его 4-летний внук. Оба – жители села Брид Иршавского района.

Также   в селе Турья Поляна Закарпатья утонул в реке трехлетний мальчик.

А во Львове на "Левандовском озере" во время грозы погибли мужчина и маленькая девочка

Кроме этого, в Одессе вечером 15 июня полиция получила сообщение о том, что девочка на городском пляже на реке Кодыма съехала с горки и не вынырнула. Спасательная операция продолжалась около часа, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Еще мы писали, что на Прикарпатье утонул мужчина, который бросился спасать троих детей.

Ранее сообщалось, что в селе Дремайловка Куликовского района Черниговской области на рыбалке утонули двое детей. По предварительной версии, братья упали в воду и не смогли выбраться на берег.
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Источник:

"Сегодня"

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