На Закарпатье контрабандисты "потеряли" 36 ящиков сигарет и лестницу
Одного беглеца удалось задержать
Пограничники Чопского пограничного отряда изъяли очередную партию контрабандных сигарет, сообщает Мукачево.net во вторник, 16 апреля.
Отмечается, что пограничники увидели двух мужчин с пакетами вблизи села Саловка Ужгородского района. Они направлялись в сторону государственной границы, но увидев пограничников, бросили свои пакеты и попытались скрыться.
Одного беглеца удалось задержать. Он был одет в камуфлированную одежду, не имел при себе документов, но заверил, что является гражданином Украины.
Также при осмотре местности пограничники обнаружили оставленные беглецами 18 пакетов с сигаретами и железную лестницу. А на берегу Тисы, вблизи места задержания, правоохранители нашли резиновую лодку.
При пересчете контрабандных сигарет правоохранители насчитали 36 ящиков табачных изделий, которые передали сотрудникам ГФС.
Напомним, недавно в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
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